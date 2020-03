Coronavirus, sanificazione delle strade di Canegrate. L’intervento sarà eseguito dalla società Aemme Linea Ambiente nella giornata di martedì 17 marzo 2020.

Coronavirus, sanificazione delle strade di Canegrate

L’Amministrazione di Canegrate ha disposto gli interventi di sanificazione delle strade sul territorio comunale.

Le attività saranno eseguite dalla società Aemme Linea Ambiente e inizieranno martedì 17 marzo.

Al suo passaggio, la macchina spazzatrice spruzzerà sulla strada una miscela d’acqua e prodotto disinfettante, atossico per umani e animali domestici, non dannoso per l’ambiente.

La sanificazione si svolgerà nelle giornate abitualmente dedicate alla pulizia delle strade, ovvero il martedì e il sabato. Inizialmente si procederà con interventi nelle vie principali e più frequentate, per toccare poi capillarmente tutto il Comune.

