Coronavirus, 2 decessi e 18 contagi a Cerro Maggiore

Coronavirus, un altro morto a Cerro Maggiore: ora i casi di decessi sono due. Salgono a 18 i contagi.

Coronavirus, 2 morti in paese

E’ confermata la notizia di un secondo decesso avvenuto a Cerro Maggiore a causa del Coronavirus. “Il primo caso di deceduto era tra i pazienti annunciati come positivi, il secondo è un caso invece che ci è stato segnalato post mortem” affermano dal Comune. Sono 18 le persone contagiate in paese.

L’altro giorno l’Amministrazione comunale aveva annunciato l‘iniziativa delle carte d’identità alterne per andare a fare la spesa.

