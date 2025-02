Cornaredo: addio alla storica lattaia Mentina

Cornaredo saluta la signora Mentina, Clementina Fossati, storica commerciante del paese.

Latteria Mentina

E' mancata ieri la signora Clementina Fossati, classe 1938, donna che a Cornaredo insieme al marito Enrico Redondi ha gestito per decenni la Latteria Mentina. Un negozio storico per il paese. La latteria gestita da Enrico e Clementina, rimasta attiva sino al 2002, fu un punto di riferimento per i bambini di Cornaredo. Finita scuola, nel negozio di via Cavour, c'era la fila per la merenda o per assicurarsi gli amati "bombi": un ricordo comune per i piccoli cornaredesi, ora donne e uomini .

Storici commercianti

Clementina lascia tre figli e gli amati nipoti. Due anni fa, a novembre 2022, era scomparso il marito Enrico Redondi, classe 1937, anch'egli componente attivo della comunità cornaredese e della parrocchia. Domenica 2 marzo alle 17 verrà celebrato il Rosario in chiesa parrocchiale, mentre lunedì 3 marzo, alle 15, il parroco don Danilo Dorini celebrerà il funerale.