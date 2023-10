Coriste morte nell'incidente, rito abbreviato per l'automobilista che le ha uccise

Incidente di Novara in cui hanno perso la vita le coriste Daniela Cassina e Gabriella Andreasi del coro Let's GoSpel di Nerviano: rito abbreviato per l'automobilista che le ha uccise.

Coriste morte, rito abbreviato per il pirata della strada

Rito abbreviato, chiesto ed ottenuto, dal 25enne di Trecate che ha causato la morte delle amiche e coriste Daniela Cassina, 48anni, di Busto Garolfo, moglie dell'ex sindaco di Nerviano Massimo Cozzi, e Gabriella Andreasi, 63enne di Cerro Maggiore, attive nel coro Let's GoSpel di Nerviano. La sera dell'8 ottobre 2022 le due amiche erano in auto insieme ad altri due coristi quando la vettura del 25enne, che stava guidando ubriaco, senza patente nè assicurazione, le ha tamponate. Cassina è morta sul colpo, Andreasi in ospedale. L'imputato ha chiesto e ottenuto il rito abbreviato, col quale in caso di condanna potrà beneficiare dello sconto di un terzo della pena.

A breve la sentenza

Il processo si sta celebrando nel Tribunale di Novara; la sentenza a carico del 25enne dovrebbe essere emessa entro la fine di ottobre.