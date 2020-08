Il sindaco Marco Ballarini: “Grazie ai varchi, l’intervento della nostra pattuglia di Polizia locale”

Corbetta, fermato automobilista con patente falsa

Fermato a Corbetta un automobilista con la patente falsa: l'annuncio è stato dato dal sindaco Marco Ballarini. Che spiega: "Prosegue l'attività della nostra Polizia locale. Fermato un italiano, residente in Svizzera, con diverse violazioni per guida con patente sospesa. Fermato dalla pattuglia grazie ai varchi, circolava con un permesso di guida falso. Grazie alla strumentazione in dotazione alla nostra Polizia locale e alla formazione effettuata nei mesi scorsi, il soggetto è stato fermato e denunciato alla Procura"