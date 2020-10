Coprifuoco: notte tranquilla a Legnano, solo una multa

Coprifuoco nel Legnanese: nessun cittadino in giro per la zona oltre le 23, solo una sanzione elevata da parte delle Forze dell’Ordine.

Coprifuoco nel Legnanese all’insegna della tranquillità

Tutto è filato liscio. Praticamente nessuno in giro per le strade e le piazze, bar e locali chiusi. Solo una sanzione emessa dalle Forze dell’Ordine. E’ questo il bilancio della prima notte di coprifuoco. Come noto, infatti, da ieri sera, giovedì 22 ottobre 2020, è entrata in vigore l’ordinanza regionale che stabilisce il divieto di uscire di casa dalle 23 alle 5.

Durante queste ore, a vigilare sul corretto rispetto dell’ordinanza si sono visti i Carabinieri della Compagnia di Legnano e la Polizia di Stato. Durante la notte di pattugliamento della città di Legnano e della zona, in giro non è stato trovato nessuno, complice forse anche la pioggia caduta in tutto il territorio. Nella città di Legnano la Polizia Locale ha controllato, prima delle 23, una quindicina di locali . Solo una la multa emessa per un cittadino trovato fuori di casa senza nessun motivo. Durante gli altri controlli, i fermati erano autorizzati a stare fuori dalla propria abitazione in quanto impegnati per lavoro o per altri motivi consentiti.

