Coppia trascorre la notte sul materasso del salto con l'asta

Coppia dorme sul materasso del salto con l'asta nella tensostruttura di Canegrate.

Coppia trovata nel materasso di atletica

A trovarli è stato il gestore della struttura: ha aperto la porta della tensostruttura di via Dei Partigiani di Canegrate vedendo la coppia che dormiva sul materasso del salto con l'asta. E' quanto successo nei giorni scorsi. I due, un ragazzo e una ragazza rispettivamente di 29 e 18 anni, abitano in paese e non si sa per quali motivi avevano deciso di trascorrere la notte negli spazi riservati agli atleti canegratesi.

La denuncia

Sul posto è intervenuta la Polizia locale. I due sono stati portati nel comando dove per loro è scattata la denuncia per invasione di edificio. Dagli accertamenti svolti dagli agenti è probabile che il giovane non fosse la prima volta che si intrufolasse nella tensostruttura per trascorrere la notte.