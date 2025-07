polizia locale

I 25 operatori impegnati, suddivisi in una decina di pattuglie, hanno effettuato attività di polizia stradale e urbana fino alle 2 di notte

Si è svolto tra ieri sera e questa notte il “minismart”, il servizio straordinario di controllo del territorio esteso su tutta l’area dell’aggregazione delle polizie locali dell’asse del Sempione, fra cui Legnano, finanziato da Regione Lombardia.

Controllo straordinario del territorio: sessanta le violazioni accertate

I 25 operatori impegnati, suddivisi in una decina di pattuglie, hanno effettuato attività di polizia stradale e urbana fino alle 2 di notte. L’attività di Polizia stradale ha rilevato 60 violazioni al codice della strada, fra cui: una guida in stato di ebbrezza, due guide senza patente, tre guide senza assicurazione e quattro guide senza cintura di sicurezza. Due auto sono state sottoposte a fermo amministrativo, tre auto sono state sottoposte a sequestro, due sono state le patenti ritirate. Cinque sono state le sanzioni per aver condotto il monopattino senza casco.

Sono inoltre stati controllati 10 locali notturni e 2 giardini pubblici nel quartiere Otrestazione che erano stati oggetto di esposti per schiamazzi.