Movida sotto la lente: scoperta una discoteca abusiva

Notte di controlli a Legnano per la Polizia di Stato.

Notte di controlli in città: sequestrata cocaina nei pressi della stazione

Gli agenti della Squadra investigativa e amministrativa del Commissariato di via Gilardelli hanno effettuato un servizio finalizzato al contrasto della microcriminalità e alla prevenzione di risse nelle aree della movida, perlustrando le aree della città maggiormente interessate da furti, danneggiamenti e spaccio.

Nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 marzo 2023 gli investigatori hanno controllato complessivamente 17 persone nelle aree di maggiore degrado, sequestrando nei pressi della stazione ferroviaria una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina, risultato da cui prenderà il via un'attività di indagine e una stretta ulteriore sui controlli.

Gli agenti hanno multato un locale che non esponeva gli orari di esercizio

Gli agenti della Squadra amministrativa del Commissariato hanno proceduto alla verifica di quattro esercizi pubblici, sfociati in una sanzione a carico di una delle attività commerciali per mancata esposizione degli orari di esercizio; seguiranno ulteriori accertamenti volti a verificare eventuali violazioni amministrative da parte degli esercenti.

Scoperta una discoteca priva di autorizzazioni: in corso gli accertamenti

Nel contesto dei controlli amministrativi, a seguito di alcuni interventi pregressi delle volanti e del monitoraggio dei social network, sui quali un locale pubblico pubblicizzava alcuni eventi disco, gli agenti della Polizia di Stato hanno accertato l'esercizio dell'attività di discoteca in assenza delle prescritte autorizzazioni di Polizia, condizione necessaria per non incorrere in responsabilità penali disciplinate dagli articoli 68 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e 681 del Codice penale. Nei confronti dei titolari dell'attività commerciali la Polizia di Stato effettuerà i dovuti accertamenti.