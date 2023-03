Rugby Parabiago e Randstad a braccetto per unire sport e lavoro

Rugby Parabiago SSD Srl, società sportiva da sempre attenta alle relazioni con il territorio e ai progetti con risvolti sociali e Randstad Italia, primaria realtà italiana nel settore della ricerca, selezione e formazione delle risorse umane, annunciano l’avvio di una partnership strategica che vuole focalizzare l’attenzione sul binomio sport e lavoro. Prossima appuntamento per i colloqui il 4 marzo.

Randstad e Rugby Parabiago a braccetto

Le due realtà svilupperanno insieme attività indirizzate all’incontro domanda - offerta di lavoro e, in una

fase successiva, abbracceranno l’area formativa e di orientamento per i ragazzi delle scuole secondarie,

atleti e atlete di Rugby Parabiago, al fine di supportarli nella scelta del percorso di studi.

La partnership è nata con l’obiettivo di mettere in relazione candidati e aziende e si è concretizzata nello

studio ed implementazione di iniziative dedicate ad atleti e atlete, già in forza o che aspirino a giocare

nella società rossoblù, coniugando il rugby con i propri obiettivi scolastici o lavorativi, alle loro famiglie, ai sostenitori di Rugby Parabiago.

Le parole del Ds Cristiano Bienati

“La ricerca della prima o di una nuova occupazione - ha dichiarato Cristiano Bienati, DS di Rugby Parabiago - non è sempre facile. Ci siamo resi conto che avremmo potuto fare qualcosa per mettere in relazione candidati e aziende, visto il grande numero di tesserati al Club e di aziende con cui lavoriamo. Abbiamo voluto fortemente una partnership con Randstad perché è una società seria e solida, in totale sintonia con noi sul progetto, che ha risvolti sociali importanti.”

Il commento di Rocchelli di Randstad

“Sono rimasto profondamente colpito da questa realtà e dalla loro proposta di partnership - commenta Nicola Rocchelli, Regional Director Randstad Italia - che mette al centro un tema fondamentale: le persone e il lavoro. Rugby Parabiago ha una sensibilità eccezionale verso il mondo dei giovani, l’orientamento scolastico e la promozione del territorio. Ovviamente sono temi su cui Randstad, attraverso le sue persone e l’attività delle sue filiali, insiste da anni. Ecco perchè sono orgoglioso di questa nuova collaborazione che nasce con un grande obiettivo: attraverso i valori dello sport, trasmettere agli atleti, alle atlete e a tutte le persone che ruotano intorno al di Rugby Parabiago la mentalità e competenze necessarie per entrare e avere successo nel mondo del lavoro.”

Sono in programma nella Sala Polivalente del Centro Sportivo Venegoni Marazzini momenti di

condivisione aperti alla cittadinanza, con la presenza di aziende del territorio, per facilitare l’incontro tra

domanda e offerta di lavoro.

Il primo appuntamento sarà il 4 marzo dalle ore 9 alle ore 13 con il primo Recruiting Day, in cui chiunque sia interessato a trovare o cambiare lavoro potrà incontrare gli esperti di Randstad per un

colloquio conoscitivo. Non è necessario iscriversi, basta arrivare al Centro Sportivo Venegoni Marazzini

con un curriculum e tanta voglia di mettersi in gioco.