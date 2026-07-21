Controlli sul territorio, sequestrati stupefacenti e controllate una trentina di persone

Quattro pattuglie della Polizia Locale di Rho e una della Stazione dei Carabinieri di Rho. Queste le forze messe in campo per il servizio congiunto di controllo del territorio andato in scena nella serata di venerdì 17 luglio dalle 19 fino a mezzanotte e mezza.

Controllate trenta persone, molte delle quali con precedenti penali per reati contro il patrimonio, spaccio di sostanze stupefacenti e altri reati

In tutto sono state controllate una trentina di persone, numerose delle quali sono risultate avere precedenti penali per reati contro il patrimonio, per spaccio di sostanze stupefacenti e altri reati. Sono stati sequestrati 10 grammi di sostanze stupefacenti e contestate in tre casi violazioni dell’articolo 75 riguardo la detenzione di stupefacenti al fine dell’uso personale.

Posti di blocco in aree sensibili della città come piazza Libertà

Sono state controllate aree sensibili come quelle nei pressi della stazione ferroviaria di piazza Libertà, il parcheggio del centro commerciale di via Magenta, il parco di via Monte Nevoso, via Cavour e altre aree centrali e periferiche del territorio rhodense. Sotto controllo anche un locale pubblico, un ristorante a cui non sono state elevate sanzioni.

Nuovi controlli previste in altre zone della città nelle prossime settimane

Azioni simili si ripeteranno nel corso dell’estate e dei prossimi mesi, con particolare attenzione per alcune zone della città.