Controlli straordinari della Polizia Locale: 173 multe e otto patenti ritirate

Centosettantatré multe, otto patenti ritirate e una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.

Smart, negli ultimi due fine settimana di novembre 173 multe e otto patenti ritirate

È il bilancio delle ultime tre operazioni Smart svolte dalle Polizie Locali dell’Asse del Sempione nei fine settimana del 22-23 e 29-30 novembre. Si tratta di servizi svolti in orario notturno fino alle 3 di notte preordinati alla sicurezza stradale e urbana finanziati da Regione Lombardia. Nove i Comandi di Polizia Locale che hanno preso parte alle operazioni: oltre al capofila Legnano, Parabiago, Nerviano-Pogliano Milanese, San Vittore Olona, Canegrate-San Giorgio su Legnano, Cerro Maggiore, Dairago, Rescaldina e Villa Cortese. Gli operatori impiegati sono stati 62, divisi in 27 pattuglie.

I posti di controllo sono stati effettuati su Sempione, Statale Saronnese e Sp12

Le operazioni hanno interessato tutto il territorio dell’Aggregazione Asse del Sempione, in particolare attraverso posti di controllo lungo l’asse del Sempione, la Statale Saronnese, la Sp12, mentre l’attività di polizia amministrativa ha riguardato il controllo di alcuni pubblici esercizi, nonché di luoghi di aggregazione giovanile.

Ignora l’alt: per lui anche una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale

Il bilancio dell’attività di polizia stradale registra 173 violazioni al Codice della strada con il fermo di un veicolo. Due sono stati i sinistri rilevati, due i conducenti sono risultati positivi all’alcoltest e due al drug test, otto sono state le patenti ritirate. Tra le violazioni, una ha riguardato la mancata fermata all’alt (ed è in questo caso che è scattata la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale), due l’assenza di assicurazione, sei il mancato uso della cinture di sicurezza, due la guida senza patente, tre le norme in materia di autotrasporto. Sanzionati anche due conduttori di monopattini. Nell’ambito dell’attività di Polizia amministrativa, sono stati elevati due verbali (uno per mancato rispetto dell’orario di esercizio e uno per commercio itinerante senza autorizzazione) ed è stato disposto un sequestro amministrativo delle merci.