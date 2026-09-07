Controlli straordinari dei Carabinieri nell’Abbiatense e Magentino

Nell’ambito di un predisposto servizio straordinario di controllo del territorio svoltosi ieri sera, domenica 6 settembre 2026, tra Abbiategrasso e Magenta, finalizzato al contrasto dei reati di natura predatoria e al controllo della circolazione stradale, i militari delle locali Stazioni con il supporto delle squadre di intervento operativo del 3° Reggimento “Lombardia”, hanno condotto una vasta operazione di monitoraggio in orario serale e notturno.

Identificate 55 persone

Nel corso delle attività, che hanno portato all’identificazione di 55 persone, i militari hanno proceduto a deferire in stato di libertà quattro soggetti in tre distinti interventi.

Tre interventi principali

Possesso di strumenti atti ad offendere. A Magenta, durante un posto di controllo alla circolazione stradale, Un minorenne di 17 anni è stato denunciato per la violazione della normativa sulle armi, in quanto trovato in possesso di un manganello telescopico il cui porto è vietato.

Fuga, possesso di armi e droga: Ad Abbiategrasso,i Carabinieri hanno intimato l’alt a due giovani a bordo di un motociclo. I due – un 24enne e un 25enne, entrambi incensurati e residenti ad Abbiategrasso – si sono dati a una repentina fuga ma sono stati bloccati dopo un breve inseguimento. A seguito di perquisizione personale e veicolare, sono stati trovati in possesso di un coltello di 6 centimetri e di circa 7 grammi di hashish. Entrambi sono stati denunciati per possesso ingiustificato di armi e segnalati alla competente Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti. L’arma e la droga sono state sequestrate.

Ricettazione e arnesi da scasso: Sempre ad Abbiategrasso, la Sezione Radiomobile ha controllato un 25enne del posto subito dopo aver parcheggiato nei pressi del quartiere di edilizia popolare di via Fusè, un’autovettura risultata rubata. Il veicolo era stato asportato nei giorni precedenti a una 52enne residente a Gaggiano. Sottoposto a perquisizione, il giovane è stato trovato in possesso di arnesi atti allo scasso e di un coltello a serramanico. L’uomo è stato deferito in stato di libertà per ricettazione, possesso ingiustificato di grimaldelli e porto abusivo d’armi, con il contestuale sequestro del materiale illecito. L’autovettura recuperata è stata restituita alla legittima proprietaria.