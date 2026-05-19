Controlli straordinari dei Carabinieri nel weekend: due arresti e cinque denunce ad Abbiategrasso

In manette un pusher e un ladro, le cinque denunce sono scattate invece per possesso di stupefacenti, armi e immigrazione irregolare

Nel corso dell’ultimo fine settimana (16 e 17 maggio), i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, con il supporto del personale delle Compagnie di Intervento Operativo (CIO) del 3° Reggimento “Lombardia” e del 4° Battaglione “Veneto”, hanno condotto una vasta operazione di controllo straordinario del territorio. L’attività, mirata al contrasto dello spaccio di stupefacenti e alla garanzia della sicurezza urbana, ha portato all’identificazione di oltre 100 persone e al controllo di 9 esercizi pubblici.

Fuga fallita in via Fusè: in manette un 24enne per spaccio

Durante le operazioni di venerdì sera nel comune di Abbiategrasso, i militari hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 24enne dell’Abbiatense. Alla vista della pattuglia in via Fusè, il giovane ha tentato una repentina fuga, ma è stato prontamente bloccato. Addosso nascondeva 12 grammi di cocaina, 3 grammi di hashish già suddivisi in dosi e 739 euro in contanti. La successiva perquisizione presso la sua abitazione ha permesso di rinvenire ulteriori 21 dosi di cocaina (suddivise in 26 involucri), 2.600 euro in contanti ritenuti provento di spaccio e un rilevatore di microspie. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Pavia, il 24enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

Sempre per reati legati agli stupefacenti, sono stati denunciati in stato di libertà, in concorso tra loro, un 21enne residente nel piacentino e un 28enne residente ad Abbiategrasso. A seguito di perquisizioni, i due sono stati trovati in possesso di circa 27 grammi di cocaina suddivisa in dosi, 860 euro in contanti, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento.

Sequestro di armi e un arresto su ordine dell’Autoritá Giudiziaria

Sul fronte della prevenzione dei reati violenti e del porto abusivo di armi, i militari hanno denunciato in stato di libertà due individui ad Abbiategrasso. Nel dettaglio, un 39enne residente in città è stato sorpreso con un coltello a serramanico avente una lama di 7 cm, mentre un 18enne, sempre residente ad Abbiategrasso, è stato trovato in possesso di un manganello telescopico lungo 67 cm. Entrambe le armi sono state poste sotto sequestro.

Nel medesimo contesto operativo, un 37enne domiciliato ad Abbiategrasso è stato denunciato per violazione delle norme in materia di immigrazione, in quanto risultato irregolare sul territorio nazionale.

Infine, i Carabinieri hanno rintracciato e tratto in arresto un 48enne residente ad Abbiategrasso, dando esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa il 15 maggio dal Tribunale di Aosta per un furto commesso in quella provincia.

L’uomo, terminate le formalità di rito, è stato sottoposto al regime restrittivo presso la propria residenza.