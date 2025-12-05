Controlli nelle sale Slot, altre due multe a due locali del centro

La Polizia Locale, attraverso la squadra di Polizia amministrativa Annonaria, continua i controlli negli esercizi commerciali in cui sono presenti sale slot e VTL. In tutto si parla di 29 locali sul territorio di Rho comprese alcune sale slot.

Due multe da 500 euro a due locali del centro che non hanno rispettato l’ordinanza sindacale

Durante i controlli effettuati in settimana sono state emesse due nuove sanzioni da 500 euro a due diversi locali del centro in violazione dell’ordinanza sindacale che prevede limitazioni agli orari in cui utilizzare le macchinette. In entrambi i casi si tratta di locali adibiti anche a bar: la parte di somministrazione di cibi e bevande non viene coinvolta, dunque è legittimo che si trovassero clienti nei locali, ma sono stati sorpresi giocatori alle prese con le macchinette negli orari in cui il gioco non è consentito.

Il sindaco Orlandi e l’assessore Nicola Violante : “Il contrasto al gioco d’azzardo è uno dei temi su cui stiamo lavorando”

Dall’inizio dell’anno sono in tutto 14 le sanzioni contestate, cui se ne aggiungono altre due contestate dalla Polizia di Stato. “I controlli non si fermano – spiegano il Sindaco Andrea Orlandi e l’assessore alla Legalità Nicola Violante – Il contrasto al gioco d’azzardo patologico è uno dei temi su cui stiamo lavorando con diverse realtà del territorio: i firmatari del Patto di comunità si sono riuniti di recente e in primavera torneranno convegni, tornei e iniziative per informare e aiutare a capire i meccanismi che creano dipendenza e portano persone di ogni età a rovinarsi la vita”.