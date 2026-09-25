Controlli nelle sale gioco: altre sei multe

Nuove sanzioni da parte degli agenti della Polizia Locale di Rho che, attraverso la squadra di Polizia amministrativa Annonaria, continua i controlli negli esercizi commerciali in cui sono presenti sale slot e Vtl.

Ventinove locali in città, sanzioni da 500 euro l’una

In tutto si parla di 29 locali sul territorio cittadino. Durante i mesi di luglio e agosto ma soprattutto in questi ultimi giorni in cui l’attività dei cittadini è ripresa normalmente dopo le vacanze estive, sono state emesse sei nuove sanzioni da 500 euro assegnate in diversi locali, in violazione dell’ordinanza sindacale che prevede limitazioni agli orari in cui utilizzare le macchinette. I gestori hanno lasciato entrare giocatori negli orari non ammessi. La Polizia Annonaria ha agito prontamente e ha assegnato le sanzioni, seguendo le indicazioni dell’ordinanza sindacale emessa dal Sindaco Andrea Orlandi il 9 gennaio del 2024.

La media registrata dal Comando Rhodense è quella di un paio di sanzioni ogni mese

La media registrata dal Comando Rhodense è quella di un paio di sanzioni ogni mese. «I controlli non si fermano, in nessuna stagione – spiegano il Sindaco Andrea Orlandi e l’assessore alla Legalità Nicola Violante – Le azioni di contrasto al gioco d’azzardo patologico proseguono senza interruzione, mentre l’assessorato alla Legalità prosegue le iniziative per informare e aiutare a capire i meccanismi che creano dipendenza» Secondo il testo dell’ordinanza firmata dal Sindaco, le attività di gioco devono essere interrotte tutti i giorni della settimana dalle 7.30 alle 9.30, dalle 12 alle 14e dalle 19 alle 21.

L’amministrazione comunale da sempre attenta alla piaga della ludopatia

Amministrazione comunale che da sempre è attenta a questa piaga della ludopatia con l’organizzazione di numerosi eventi per cercare di contrastarla. «Da marzo – afferma Violante – è attivo negli spazi dell’OP Cafè all’Auditorium di via Meda lo Sportello Gap, Gioco d’Azzardo Patologico, rivolto a persone che si trovano in una situazione di fragilità e di difficoltà causata dal gioco d’azzardo, con l’obiettivo di informare, supportare e indirizzare verso le strutture e i professionisti competenti a risolvere i loro problemi. Lo sportello è’ aperto il giovedì dalle 10 alle 13 e risponde al numero 02.9315477. Sempre il giovedì ma dalle 21 alle 23 a Passirana, in via Sant’Ambrogio 6, è aperto uno sportello di ascolto e aggregazione grazie ai volontari dell’associazione Giocatori Anonimi.»