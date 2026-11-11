Controlli nelle sale bowling: anche in paese sequestrati apparecchi irregolari

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Controlli nelle sale bowling: anche a Cerro Maggiore sequestrati apparecchi irregolari.

Controlli nelle sale bowling: sequestrati apparecchi irregolari

Non si ferma l’attività di controllo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a tutela della legalità nel settore del gioco pubblico. Nel corso di un’operazione condotta dal personale degli Uffici locali Adm della Direzione territoriale Lombardia, sono stati sequestrati apparecchi da intrattenimento privi dei necessari titoli autorizzatori, trovati installati sala bowling tra cui una a Cerro (le altre a Milano, Varese e Cantù).

Nel corso dei controlli è stata accertata, per numerosi apparecchi da intrattenimento, la mancata apposizione dei prescritti titoli autorizzatori, nonché l’assenza del dispositivo che ne consente la controllabilità a distanza (R-Fid). Sono state, inoltre, riscontrate irregolarità relative al valore dei premi distribuiti ai giocatori che, secondo la normativa vigente, non può essere superiore a 20 euro. “Il risultato messo a segno conferma il costante impegno dell’Agenzia nel presidio della legalità nel settore del gioco pubblico, attraverso iniziative di controllo finalizzate a contrastare l’offerta irregolare, a tutelare i giocatori e a garantire condizioni di correttezza e trasparenza per gli operatori che agiscono nel rispetto delle regole” affermano dall’Adm.