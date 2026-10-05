Controlli nella notte abbiatense: due denunciati

Nella notte tra giovedì e venerdì ( 1 e 2 ottobre 2026) intensificati i controlli nel centro cittadino di Abbiategrasso: denunciato un 30enne per l’accensione di fuochi d’artificio e un 20enne per possesso ingiustificato di un’arma a salve e droga.

Festeggiamenti oltre i limiti

Nel corso della notte, le operazioni di controllo del territorio si sono concentrate nel centro cittadino di Abbiategrasso. Questa intensificazione dei servizi si è resa necessaria a seguito del frequente verificarsi di episodi legati all’accensione di artifizi pirotecnici, i quali hanno ripetutamente arrecato disturbo alla cittadinanza. L’intervento dei militari, scattato poco dopo la mezzanotte vicino ad un locale dove era in corso un evento privato, ha permesso di porre un freno alle intemperanze e di identificare con esattezza il promotore dell’iniziativa, organizzata per celebrare un compleanno. I Carabinieri hanno individuato l’autore: si tratta di un uomo di 30 anni, residente ad Abbiategrasso.

Il 30enne è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria e dovrà rispondere dei reati di accensioni ed esplosioni pericolose e di molestie e disturbo al riposo delle persone, avendo generato rumore che si è propagato per diversi minuti in orario di riposo.

Possesso di armi

Sempre nell’ambito dei medesimi servizi di presidio nel centro abitato, i militari della Sezione Radiomobile hanno proceduto al controllo di un giovane di 20 anni, pregiudicato. A seguito di una perquisizione personale, il giovane è stato deferito in stato di libertà per il reato di possesso ingiustificato di armi. Lo stesso è stato infatti trovato in possesso di una pistola a salve, riproduzione fedele di una Beretta 92FS completa di caricatore e due colpi a salve, portata al di fuori del proprio domicilio.

Durante il medesimo controllo, il ventenne è stato inoltre trovato in possesso di 1,53 grammi di hashish. Essendo la sostanza detenuta per uso personale, il giovane è stato segnalato alla competente Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti. La pistola a salve e la sostanza stupefacente sono state poste sotto sequestro.