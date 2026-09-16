Controlli nei negozi del centro: tre sanzioni e tre diffide

Tre attività commerciali sanzionate e tre diffidate: sono i risultati dei controlli svolti dalla Polizia Locale di Legnano nei negozi del centro.

Controlli nei negozi: sei su sette non erano in regola

Lo scorso fine settimana, nell’ambito delle attività dell’aggregazione dei Comandi dell’Asse del Sempione, sono stati controllati sette esercizi commerciali dell’area centrale della città. Solo uno di essi è risultato in regola. Tre infatti sono stati sanzionati per occupazione di suolo oltre la misura concessa e consentita, per le condizioni igieniche non conformi della cucina e per vendita di alcolici a minori. Per altri tre è stata elevata la diffida per occupazione di suolo senza autorizzazione, mancata esposizione del cartello che deve riportare gli orari di apertura, per etichettatura cibo e modalità di conservazione dei prodotti non conformi.

Prima la diffida, poi eventualmente la sanzione

Con la nuova normativa, alcuni illeciti non possono essere subito sanzionati: occorre infatti in prima battuta diffidare i trasgressori e, solo se emerge che questi, a seguito di un successivo controllo, non si sono adeguati, è possibile procedere.