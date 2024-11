Controlli nei bar: dalla cassaforte spuntano 110mila euro

Controlli nei bar in piazza a Cornaredo: dalla cassaforte spuntano 110mila euro. I carabinieri li sequestrano.

Bar in piazza

Nell'ambito di controlli eseguiti unitamente a Polizia Locale, i militari Stazione dei carabinieri di Cornaredo hanno effettuato ispezione amministrativa presso tre bar in piazza Libertà.

Soldi contanti

Nel corso delle operazioni, all'interno di uno degli esercizi, custoditi in due cassaforti, sono stati rinvenuti soldi contanti pari a 110.000 euro, in banconote di vario taglio, sequestrati preventivamente poiché ritenuti non proventi dell'attività commerciale.