Il Giardino di Fondazione La Comune di Cornaredo apre le porte alla cittadinanza con un primo incontro del programma «I Racconti del Giardino» dedicato alle famiglie e agli amanti della natura.

A Cornaredo apre le porte "Il giardino inclusivo"

Nelle prossime settimane aprirà anche la nuova serra riscaldata e il sentiero naturalistico, sostenuti da Intesa Sanpaolo attraverso il Programma Formula, in collaborazione con CESVI nell’ambito del progetto “Le Radici dell’Indipendenza”. Il Giardino è un luogo immerso nella natura dove Fondazione La Comune si occupa di realizzare iniziative e percorsi volti alla socializzazione, alla formazione e all'inserimento lavorativo di persone con disabilità intellettiva. In particolare, “Le Radici dell’Indipendenza” è un percorso poco consueto, nel mondo della disabilità, studiato in modo modulare, replicabile e incrementabile, che vuole dare una reale prospettiva di inserimento nel mondo lavoro. Con questo progetto, Fondazione La Comune si focalizza sul settore del verde per i benefici legati all’ambiente naturale e alla cura del verde, utili nel processo di formazione e consapevolezza di sé.

Il giardino ospiterà le famiglie

Dalle 16,30 alle 19 di oggi Il Giardino di Fondazione La Comune ospiterà per la prima volta le famiglie con un evento dedicato alla natura e ai suoi meravigliosi segreti. Con la guida dei giardinieri esperti, tutti i presenti potranno visitare le varie aree del Giardino e scoprire le curiosità e le meraviglie delle piante e dei fiori di stagione. Una giocosa esperienza sensoriale, tra percorsi visivi e scatole magiche di bamboo, aiuterà nella conoscenza delle caratteristiche di ciascuna specie proposta, in un’atmosfera tipicamente autunnale. In questa occasione saranno presentati anche i prossimi incontri e attività per la cittadinanza che coinvolgeranno anche i giovani con disabilità intellettiva che in questo contesto quotidianamente fanno formazione in ambito lavorativo, promuovendo la cultura dell’inclusione, per una società aperta e attenta al diritto al lavoro e all’autonomia dei giovani con disabilità di Milano.