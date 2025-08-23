Controlli in stazione Centrale: la Polizia di Stato arresta un 31enne

CONTROLLI SICUREZZA

Era destinatario di un ordine di carcerazione.

La Polizia di Stato di Milano ha arrestato un cittadino straniero di 31 anni, in quanto destinatario di un ordine di carcerazione. Un’area della città completamente restituita ai cittadini che possono raggiungere la stazione in sicurezza.

L'uomo è stato fermato durante uno dei consueti controlli fatti in stazione

Questo è uno degli obbiettivi del piano “Stazioni Sicure", sistema complesso e integrato dalla professionalità di diversi reparti della Polizia di Stato e dell’Esercito Italiano sotto il coordinamento della Polizia Ferroviaria. Proprio questa sinergia e condivisione di obiettivi ha consentito, nei giorni scorsi ad un equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine di Milano, durante il consueto servizio di controllo straordinario presso la stazione ferroviaria di Milano Centrale, di procedere al controllo del 31enne che, dopo i dovuti approfondimenti, è stato arrestato poiché ricercato da diversi anni per finire di scontare una pena di due anni di reclusione per rapina.

Dopo i controlli in caserma è stato accompagnato nel carcere di San Vittore

Al termine degli accertamenti è stato pertanto accompagnato presso il Carcere San Vittore.