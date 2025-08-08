i controlli dei militari

Lo scorso pomeriggio, i Carabinieri della Stazione di Corbetta, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile di Abbiategrasso, hanno effettuato un controllo straordinario nell’area della stazione ferroviaria di Corbetta-Santo Stefano. L’operazione ha portato all’arresto di un 21enne residente in città, sospettato di attività di spaccio, e alla segnalazione di due assuntori di stupefacenti.

Controlli in stazione: arrestato un pusher 21enne

Durante il servizio, l’attenzione dei militari si è concentrata sul giovane, notato aggirarsi nel bar della stazione con oltre 500 euro in contanti in banconote di piccolo taglio, nonostante fosse disoccupato. La perquisizione ha permesso di rinvenire diverse dosi di hashish e marijuana, mentre un successivo controllo presso la sua abitazione ha portato alla scoperta di un vero e proprio magazzino della droga: oltre 1,2 kg di marijuana e 800 g di hashish, in parte nascosti all’interno di confezioni di dolciumi, oltre a più di 9.000 euro in contanti. Il giovane, incensurato, è stato arrestato e condotto in Tribunale a Milano per la direttissima, dove il giudice ha convalidato l’arresto e disposto i domiciliari.

I successivi controlli

Parallelamente, i controlli hanno coinvolto altri frequentatori della stazione. Un 23enne di Milano è stato sorpreso con una modica quantità di hashish e un coltello a scatto: per lui è scattata la denuncia per porto abusivo di strumenti atti a offendere e il sequestro del materiale. Un 22enne di Santo Stefano Ticino, invece, è stato trovato con 4 grammi di hashish; verrà segnalato alla Prefettura di Milano e inserito in un percorso di monitoraggio per il consumo di stupefacenti.

L’operazione rientra in un più ampio piano di prevenzione e contrasto allo spaccio nelle aree sensibili del territorio.