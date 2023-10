Controlli in stazione a Rho e nel parco delle Groane, più sicurezza grazie ai Carabinieri

Una serata dedicata ai controlli con l’aiuto dei cani cinofili. Si è conclusa con un bilancio positivo l’operazione effettuata nella serata di mercoledì dai Carabinieri della Compagnia di Rho guidati dal Maggiore Daniela Nuzzo.

A Cesate arrestato un uomo fermato con 6 grammi di cocaina

Un controllo straordinario svolto nel territorio dei Comuni della Compagnia di Rho, che ha visto impiegati numerosi militari al fine di garantire maggiore incisività nell’azione di contrasto alla criminalità diffusa presente nelle aree di maggiore degrado urbano. Il primo intervento è stato effettuato nel Comune di Cesate dove i Carabinieri hanno arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 33enne italiano, nullafacente, incensurato. L’uomo è stato fermato e controllato intorno alle 19.30mentre tentava di allontanarsi dalla zona boschiva del parco delle Groane. Il 33enne è stato sottoposto a perquisizione, e trovato in possesso di 5 involucri in cellophane risultati contenere 6 grammi di cocaina.

Controlli a tappetto in stazione a Rho e in piazza Libertà

Dopo l’operazione di Cesate i militari in servizio presso la Compagni di Rho si sono spostati nella zona della stazione ferroviaria di Rho. Qui sono rimasti per parecchio tempo e hanno controllato 39 persone e 16 veicoli. Quattro persone sono state deferite in stato di libertà per violazione delle norme sull’immigrazione e segnalati amministrativamente per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti. Sono stati denunciati un marocchino 45enne per la violazione delle norme inerente il soggiorno di stranieri, poiché colpito da decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso dalla Prefettura di Milano il 15 gennaio 2021. Oltre a lui è stato fermato anche un tunisino 38enne per la violazione delle norme inerenti il soggiorno di stranieri poiché colpito da decreto di espulsione emesso il 4 febbraio 2021. L’uomo è stato inoltre segnalato amministrativamente in quanto trovato in possesso di una dose di hashish del peso di 1,88 grammi.

Denunciato anche un ecuadoregno illegale sul territorio nazionale

Un ecuadoregno 23enne è stato, invece, fermato per permanenza illegale sul territorio nazionale. Anche lui è stato successivamente segnalato in ambito amministrativo poiché trovato in possesso di una dose di hashish del peso di 0,14 grammi. L’ultima persona fermata è stato, infine un honduregno 25enne segnalato amministrativamente in quanto trovato in possesso di una dose di hashish del peso 0,88 grammi. Tutto il materiale recuperato è stato sottoposto a sequestro mentre la persona arrestata l’uomo fermato a Cesate, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia, in attesa del giudizio direttissimo che avverrà nei prossimi giorni.