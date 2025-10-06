La notte è trascorsa in tranquillità salvo quando, in piazza Castello, un giovane al sopraggiungere dei Carabinieri ha iniziato una corsa all’impazzata per sottrarsi al controllo

Nella serata di sabato, i Carabinieri hanno rafforzato il dispositivo di prevenzione nel centro cittadino di Abbiategrasso, identificando e controllando gli avventori e frequentatori dei locali e delle piazze del cuore della città.

Controlli in centro città: in fuga uno spacciatore

Identificate 65 persone complessivamente, tra cui 8 con precedenti di polizia. Si tratta di giovani compresi tra i 18 e 35 anni.

La notte è trascorsa in tranquillità salvo quando, in piazza Castello, un giovane al sopraggiungere dei Carabinieri ha iniziato una corsa all’impazzata per sottrarsi al controllo fuggendo verso i binari della vicina stazione. Lo stesso durante la sua corsa, si è liberato di un pacchetto dove i militari hanno trovato 8 dosi di cocaina. Chiaro il motivo della fuga, il giovane era nelle aree della movida per smerciare droga.

L’inseguimento sui binari si è dunque interrotto per evitare ulteriori pericoli, ma l’identificazione dell’uomo è in corso attraverso l’analisi delle telecamere di videosorveglianza.