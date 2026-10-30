Controlli di Halloween, sequestrati 188mila articoli e addobbi per feste con falso marchio CE

Un totale di 188mila articoli fra decorazioni ed accessori per feste, anche riconducibili alla ricorrenza di Halloween, con un indebito marchio “CE”, non previsto per questa tipologia di prodotti e utilizzata per ingannare il consumatore finale sulla loro reale tracciabilità e qualità. Questo quanto hanno sequestrato i Finanzieri del Gruppo di Legnano in due grandi magazzini situati nel legnanese e in provincia di Monza e Brianza.
La scoperta è avvenuta in occasione dei controlli effettuati dai militari delle Fiamme Gialle di Milano, in vista della prossima festività di Halloween, finalizzati al contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale, nonché a tutela della salute e della sicurezza dei consumatori.
Risaliti al canale di approvvigionamento
I successivi approfondimenti, sviluppati attraverso la ricostruzione della filiera commerciale, hanno consentito di risalire ad un’impresa della provincia di Monza e della Brianza, individuata come principale canale di approvvigionamento della merce non conforme.
Sulla base degli elementi raccolti, i militari hanno eseguito una perquisizione nei locali nella disponibilità della società, rinvenendo e sottoponendo a sequestro ulteriori 170 mila articoli e accessori per feste, tra cui numerosi addobbi natalizi già pronti per la commercializzazione, anch’essi recanti indebitamente la marcatura “CE”.
Deferiti i rappresentanti legali
I rappresentanti legali delle attività commerciali coinvolte sono stati così denunciati all’Autorità Giudiziaria per i reati di frode nell’esercizio del commercio e vendita di prodotti industriali con segni mendaci.