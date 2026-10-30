Controlli di Halloween, sequestrati 188mila articoli e addobbi per feste con falso marchio CE

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Un totale di 188mila articoli fra decorazioni ed accessori per feste, anche riconducibili alla ricorrenza di Halloween, con un indebito marchio “CE”, non previsto per questa tipologia di prodotti e utilizzata per ingannare il consumatore finale sulla loro reale tracciabilità e qualità. Questo quanto hanno sequestrato i Finanzieri del Gruppo di Legnano in due grandi magazzini situati nel legnanese e in provincia di Monza e Brianza.

La scoperta è avvenuta in occasione dei controlli effettuati dai militari delle Fiamme Gialle di Milano, in vista della prossima festività di Halloween, finalizzati al contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale, nonché a tutela della salute e della sicurezza dei consumatori.

Risaliti al canale di approvvigionamento

I successivi approfondimenti, sviluppati attraverso la ricostruzione della filiera commerciale, hanno consentito di risalire ad un’impresa della provincia di Monza e della Brianza, individuata come principale canale di approvvigionamento della merce non conforme.

Sulla base degli elementi raccolti, i militari hanno eseguito una perquisizione nei locali nella disponibilità della società, rinvenendo e sottoponendo a sequestro ulteriori 170 mila articoli e accessori per feste, tra cui numerosi addobbi natalizi già pronti per la commercializzazione, anch’essi recanti indebitamente la marcatura “CE”.

Deferiti i rappresentanti legali

I rappresentanti legali delle attività commerciali coinvolte sono stati così denunciati all’Autorità Giudiziaria per i reati di frode nell’esercizio del commercio e vendita di prodotti industriali con segni mendaci.