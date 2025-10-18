Controlli di Carabinieri e Polizia locale nella zona delle stazioni

Nel corso del servizio sono stati controllati 4 esercizi pubblici, 41 soggetti, di cui 18 stranieri e 7 autoveicoli.

Controlli nella zona delle stazioni

Controlli in prossimità della stazione metropolitana e della stazione FNM di Rho. Ieri, venerdì 17 ottobre, dalle 16 alle 23, i Carabinieri della Compagnia di Rho (MI) insieme al personale della Polizia locale di Rho sono stati impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato al controllo delle aree pubbliche di mobilità urbana e degli esercizi pubblici.

Durante i controlli è stato deferito in stato di libertà per il reato di porto d’armi e oggetti atti a offendere un 68enne italiano, nullafacente, censurato, controllato in prossimità della stazione ferroviaria e trovato in possesso di un coltello a serramanico.

Il 68enne è stato inoltre segnalato amministrativamente per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti poiché trovato in possesso di 0,8 gr di hashish, mentre un 24enne egiziano, operaio, censurato, anch’egli segnalato amministrativamente, è stato trovato in possesso di una dose di marijuana.

Nel corso del servizio sono stati controllati 4 esercizi pubblici, 41 soggetti, di cui 18 stranieri e 7 autoveicoli.