Nella giornata di ieri, mercoledì 20 maggio, la Polizia di Stato di Milano ha arrestato quattro cittadini italiani di cui tre uomini di 36, 45 e 79 anni e una donna 36enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini spaccio e sequestrato diversi quantitativi di varie sostanze stupefacenti.

Controlli della Polizia, quattro spacciatori in manette

Durante la mattinata, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Comasina hanno individuato un appartamento in via Bisnati, in uso al 79enne, come probabile luogo di detenzione e spaccio di droga. Intorno alle 7, i poliziotti hanno effettuato un controllo e, all’interno dell’abitazione del 79enne, i poliziotti hanno rinvenuto, nella camera da letto, 11 panetti di hashish dal peso di oltre un chilo, un bilancino di precisione e una cassaforte da muro, al cui interno sono stati sequestrati altri 3 bilancini di precisione sporchi di sostanza stupefacente. Inoltre, nel soggiorno, è stata trovata una cassetta metallica contenente altri 51 grammi di hashish e 59 grammi di cocaina.

Il blitz a Nerviano

Nella stessa giornata, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lambrate, nel corso dei servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di droga, sono risaliti a un appartamento, adibito a B&b a Nerviano, quale probabile luogo di spaccio di droga. Intorno alle 8, i poliziotti di via Maniago, appostati nelle vicinanze dello stabile, hanno fatto poi accesso all’interno dell’appartamento dove erano presenti i due uomini di 36 e 45 anni e la donna 36enne e hanno proceduto a un controllo di polizia; nell’appartamento sono stati rinvenuti e sequestrati 6,36 grammi di Shaboo, 40 grammi di MDPV, una dose di cocaina, due bilancini di precisione e denaro contante pari a 1.520 euro.