Controlli della Polizia Locale: novanta sanzioni, tre patenti ritirate

Controlli straordinari nel fine settimana per la Polizia Locale di Legnano che ha elevato 90 sanzioni e ritirate tre patenti.

Novanta violazioni al codice della strada, sette veicoli sequestrati, tre patenti ritirate e un denunciato

per spaccio e ricettazione; ecco il bilancio delle prime settimane del progetto operativo regionale

Arrivano i primi risultati dei servizi operativi svolti in forma aggregata dai comandi di Polizia Locale dell’Asse del Sempione nei fine settimana a partire dal 20 aprile. Il progetto operativo finanziato da Regione Lombardia è finalizzato a garantire la sicurezza urbana e stradale attraverso controlli capillari mirati effettuati in sinergia dal personale dei Comandi fino all’una di notte nei territori coinvolti.

I controlli di polizia stradale, svolti lungo le maggiori direttrici di traffico (Corso Sempione nei territori dei comandi partecipanti, viale Cadorna e Viale Toselli a Legnano, oltre alle vie del centro città) sono mirati a prevenire e reprimere la guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche o stupefacenti e le condotte di guida più pericolose.

Il lavoro effettuato sulle strade e in città

La Polizia Locale ha effettuato il controllo di 375 veicoli, l’accertamento di 90 violazioni al codice della strada, tra le quali: 6 per guida senza patente, 3 per mancata assicurazione, 3 per utilizzo del cellulare alla guida, 7 per mancato utilizzo cinture di sicurezza, 21 per omessa revisione, 12 per superamento limiti di velocità, 2 per mancata precedenza ai pedoni, 3 guida in stato di ebbrezza, il ritiro di 3 patenti per guida sotto l’influenza dell’alcol e il sequestro o fermo amministrativo di 7 veicoli per mancanza dell’assicurazione o della patente.

Controlli anche nei luoghi di aggregazione giovanile e delle aree a rischio degrado (parchi, giardini pubblici e zone pedonali) ha consentito di identificare 321 persone e, a Legnano, ha portato alla denuncia a piede libero per spaccio di sostanze stupefacenti (è stato trovato in possesso di 26 grammi di hashish) e ricettazione (aveva con sé un cellulare rubato) di un uomo algerino, classe 1996, senza fissa dimora, irregolare sul territorio italiano e già destinatario di un provvedimento di espulsione.

Controlli alle attività commerciali

Sono stati inoltre effettuati controlli in otto attività commerciali (pubblici esercizi e attività artigianali) per verificare situazioni di disturbo della quiete pubblica e la regolarità della somministrazione, con particolare riferimento al consumo di alcolici da parte di minorenni. A valle di questa attività sono state elevate 4 infrazioni per violazione di norme a tutela del consumatore e di conduzione dell’attività.

Il progetto operativo di Regione Lombardia proseguirà almeno sino a ottobre e consentirà di potenziare i turni serali delle Polizie Locali nelle fasce orarie in cui è maggiormente percepita l’esigenza di sicurezza.