Controlli della Polizia Locale nei boschi: recuperati tre telefoni cellulari, quasi sicuramente utilizzati per attività di spaccio

«Continuano i controlli, costanti e puntuali, degli agenti della Polizia Locale nelle aree boschive, luoghi dove in alcuni momenti dei mesi e degli anni scorsi sono state segnalate situazioni di spaccio o consumo di sostanze stupefacenti», afferma il sindaco di Vanzaghello Arconte Gatti.

Il ritrovamento

Proprio durante una di queste attività di monitoraggio e verifica, in questi giorni gli operatori del Comando unico di Polizia Locale di Vanzaghello e Turbigo hanno ritrovato, tra la vegetazione, tre telefoni cellulari, quasi sicuramente appartenuti a qualche spacciatore che aveva frequentato proprio quelle zone. I tre apparecchi sono stati quindi sequestrati e da parte degli agenti sono in corso ulteriori accertamenti per avere un quadro più preciso della situazione.

Attenzione alla sicurezza

«Massima attenzione, dunque, da parte dell’Amministrazione comunale e del Comando di Polizia Locale per quanto riguarda la sicurezza – garantisce il primo cittadino – Servizi mirati di controllo, per prevenire e reprimere episodi che possono ledere la tranquillità di chi vive o lavora a Vanzaghello vengono, infatti, svolti in maniera costante su tutto il territorio, sia nelle aree periferiche, come nel caso specifico, sia in centro paese».