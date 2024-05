Controlli della Polizia Locale: divieto di avvicinamento in paese per 3 persone

Anche stavolta i controlli hanno dato i frutti sperati. Il riferimento è alle misure di allontanamento messe in atto nei giorni scorsi da parte della Polizia Locale nel territorio di Castano Primo e Nosate così come in quello nosatese. A finire nei guai sono stati 3 malviventi, i quali sono stati individuati dalle Forze dell’ordine durante appositi servizi di prevenzione.

Dalle ricerche ai rispettivi blitz

Dagli approfondimenti investigativi, è infatti emerso che gli stessi avevano già commesso reati inerenti alla cessione di sostanze stupefacenti e al possesso di armi. Pertanto, alla luce delle evidenze, nei loro confronti sono state richieste le misure di prevenzione. Questi ultimi sono stati "beccati" dagli agenti della Polizia Locale del Comando di Castano Primo e Nosate nel corso dei suddetti controlli.

Fermati 3 italiani in diverse situazioni

Alla fine i protagonisti di queste vicende, tutti italiani, sono stati fermati singolarmente. Una vicenda che conferma l'importanza dello svolgimento dei controlli di monitoraggio di strade ma anche zone verdi del paese. «È importante effettuare un costante monitoraggio del territorio al fine di prevenire per quanto possibile fenomeni criminosi», è il commento rilasciato da parte dell'Ufficio di Polizia giudiziaria.