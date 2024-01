Controlli dei Carabinieri nel locale, trovate irregolarità

Carabinieri al "Viper club" di San Vittore Olona, trovare irregolarità durante i controlli.

"Viper club", controlli dei Carabinieri

Notte di controlli quella tra venerdì e sabato, che ha visto in azione i Carabinieri della Stazione di Cerro Maggiore. Il servizio notturno ha visto le pattuglie arrivare nel noto locale "Viper club" di via Gioberti a San Vittore Olona, nella zona del Sempione e a due passi dal confine con San Lorenzo di Parabiago. I militari sono arrivati insieme ai colleghi del Nucleo ispettorato del lavoro.

L'esito dei controlli

I Carabinieri hanno passato al setaccio la documentazione inerente l'attività del locale e il lavoro che viene svolto all'interno: sono scattate della sanzioni con prescrizioni (il che vuol dire che i titolari hanno un determinato periodo di tempo per presentare la documentazione mancate al momento dei controlli): quindi l'attività del locale è stata sospesa con prescrizione, stessa cosa per le irregolarità riscontrate ossia la mancanza di formazione del persone e di due persone trovare a lavorare in nero.