Incidenti sul lavoro: "Servono più controlli"

Dopo il dramma avvenuto in un'azienda di Bareggio nella mattinata di ieri, lunedì 22 gennaio 2024, è intervenuta l'Ugl per chiedere maggiori controlli.

Tragedia in una ditta: operaio 53enne perde la vita dopo un volo di 7 metri

Non c'è stato nulla da fare per un operaio di 53 anni, di origine albanese, che è deceduto dopo una caduta di circa 7 metri. A trovarlo, intorno alle 7.15 di ieri, lunedì 22 gennaio, i suoi colleghi. Pare che l'uomo avesse iniziato a vivere nel capannone dopo la separazione con la moglie. Ma per capire le cause della caduta, se sia stata accidentale o mentre lavorava, sono in corso le indagini da parte degli inquirenti.

Il sindacato chiede però più controlli

In ogni caso, la tragedia ha aperto il grande e importante capitolo degli infortuni sul lavoro, i cui numeri sono sempre troppo elevati.

A prendere parola sono stati Paolo Capone, segretario generale Ugl, e Maurizio Buonfino, segretario regionale Ugl Lombardia: