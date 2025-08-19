TROVATE MOLTE IRREGOLARITA' SUL LAVORO

Controlli contro il caporalato: multa da oltre 50mila euro

Carabinieri in azione in un'azienda agricola, riscontrate numerose irregolarità: maxi sanzione

Robecchetto con Induno
Pubblicato:

Controlli dei Carabinieri contro il fenomeno del caporalato: azienda agricola di Robecchetto con Induno multata per oltre 50mila euro.

C0ntrolli contro il caporalato

Carabinieri in azione anche nell'Altomilanese per contrastare la piaga del caporalato. Nei giorni scorsi i militari della Compagnia di Legnano insieme a personale specializzato della Tutela del lavoro, hanno condotto controlli e accertamenti anche in tre aziende del territorio. Tra queste un'azienda agricola di Robecchetto con Induno dove gli uomini dell'Arma hanno riscontrato irregolarità riguardanti la valutazione dei rischi, la nomina dell'Rspp, sulla formazione dei lavoratori così come sulle visite preventive.

La maxi multa

Per il titolare è scattata la denuncia a piede libero e l'azienda dovrà rispondere di una sanzione amministrativa di oltre 50mila euro. In ambito nazionale, i controlli dei Carabinieri hanno interessato 888 aziende, 484 le infrazioni rilevate per un totale di sanzioni pari a oltre 3 milioni di euro.

