Controlli congiunti sull'ex statale 11

Proseguono i controlli stradali delle forze dell’ordine cornaredesi.

Ex statale 11

Carabinieri e Polizia locale di Cornaredo hanno presidiato con un posto di controllo via Milano, all’altezza dell’intersezione con via Garibaldi, nella mattinata di mercoledì.

Serrati i controlli sulle automobili in transito in paese, con particolare attenzione sul rispetto delle norme legato ad assicurazione e revisione.

Controlli congiunti

Come spesso accade, sulla trafficata via i controlli hanno permesso di intercettare automobilisti non in regola.

Nel dettaglio i controlli di mercoledì mattina, effettuati su entrambi i sensi di marcia, hanno permesso di fermare due automobili in transito prive di copertura assicurativa, di cui una in recidiva.

Sequestro del veicolo

I controlli congiunti hanno permesso così di elevare due sanzioni, per un totale di cinquemila euro di multa.

I due mezzi sono stati sottoposti a sequestro.