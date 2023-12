Controlli congiunti delle Polizie Locali: sequestrate due auto e ritirate due patenti

Proseguono i servizi straordinari dei Comandi di Polizia Locale appartenenti all’aggregazione Asse del Sempione, nell’ambito del progetto finanziato da Regione Lombardia "Dicembre in sicurezza".

"Dicembre in sicurezza" grazie agli agenti delle Polizie Locali dell'Asse del Sempione

Lo scorso fine settimana sono stati venti gli agenti dei Comandi di Legnano, Parabiago, Canegrate-San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, e Nerviano-Pogliano impegnati in controlli finalizzati a garantire la sicurezza urbana e stradale dalla prima serata all’1.30 di notte.

I controlli di polizia stradale hanno portato all’accertamento di 90 infrazioni al Codice della strada, tra le quali 11 per veicolo non sottoposto a revisione, otto per la mancanza delle cinture di sicurezza, quattro per inefficienza dei dispositivi sicurezza, due per guida in stato di ebbrezza, due per mancanza della copertura assicurativa e una rispettivamente per uso del telefono alla guida, velocità eccessiva, mancato rispetto dello stop e mancato rispetto del rosso al semaforo. Due veicoli sono stati sottoposti a sequestro e due sono state le patenti ritirate.

A Pogliano Milanese gli agenti hanno sequestrato hashish e segnalato due persone

I controlli per il contrasto al degrado urbano, effettuati nei punti a maggior rischio nei territori interessati, hanno portato al sequestro di una modica quantità di hashish e alla segnalazione di due persone a Pogliano Milanese.