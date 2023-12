Contatore in fiamme, Vigili del Fuoco sedano l'incendio in un condominio

La chiamata ai soccorsi è arrivata questa mattina da Via Cesare Battisti di Legnano: il contatore era in fiamme.

Contatore in fiamme

I Vigili del Fuoco sono intervenuti questa mattina in Via Cesare Battisti, Legnano, per sedare un principio di incendio di un contatore andato in fiamme. Le fiamme provenivano dal locale contatori del condominio rimasto senza elettricità.

Per fortuna nessun ferito

E' intervenuta un'autopompa del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Legnano. I pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dei luoghi e alla riattivazione degli impianti. Per fortuna, nessuno dei condomini è rimasto ferito o intossicato.