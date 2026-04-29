L'intervento di Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Locale di Rho e Pero

La Polizia di Stato, nell’ambito dei servizi decisi in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha svolto ieri, martedì 28 aprile a Rho un servizio straordinario di controllo del territorio unitamente alla Guardia di Finanza, alla Polizia Locale di Rho e alla Polizia Locale di Pero.

Controlli antidroga e antidegrado: blitz interforze tra parchi, piazze e stazioni

L’attività coordinata dal Commissariato Rho Pero, finalizzata al contrasto del fenomeno dello spaccio, alla riduzione del degrado dell’area e al ripristino delle condizioni di legalità, ha interessato in particolare le stazioni ferroviarie di piazza Libertà e di Rho Fiera, piazza San Vittore a Rho, il parco Mattei e la stazione metropolitana di Pero.

L’operazione, condotta unitamente a poliziotti della Divisione Anticrimine, dell’Ufficio Immigrazione, della Divisione Amministrativa Sociale e dal Reparto a Cavallo dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Milano, della Polizia Ferroviaria, della Polizia Scientifica, del Reparto Mobile e del Reparto Prevenzione Crimine, dai militari del Comando compagnia della Guardia di Finanza di Rho e dagli agenti delle Polizie Locali di Rho e Pero, ha visto anche la partecipazione di ATM il cui personale ha provveduto al controllo della regolarità di biglietti a 459 persone elevando 59 sanzioni amministrative.

Il bilancio dell’attività

Nel corso delle attività, svolte anche con l’ausilio di unità cinofile della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, sono stati complessivamente controllati 20 veicoli nel corso di sei posti di controllo predisposti, e 337 persone, di cui una, un cittadino cinese irregolare sul territorio, accompagnata presso il Commissariato Rho Pero e indagata per inosservanza al Testo Unico sull’immigrazione. Sono stati controllati 6 esercizi commerciali ed è stata elevata una sanzione amministrativa dal valore di 2mila euro per la violazione delle norme HCCP.