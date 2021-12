Controlli anti Covid, quattro sanzioni in una settimana

Polizia Locale

Gli agenti del Comando di Legnano hanno staccato due multe per assenza di Green pass, due per mancato uso della mascherina.

Controlli anti Covid a Legnano: ecco il bilancio delle verifiche effettuate dagli agenti della Polizia Locale negli ultimi sette giorni.

Controlli anti Covid: due multe per assenza di Green pass

Sono quattro in tutto le sanzioni elevate dagli uomini del comandante Daniele Ruggeri nella scorsa settimana per inosservanza delle normative contro la diffusione del virus. Per verificare il possesso del Green pass sono state controllate 408 persone in 107 pubblici esercizi: due le violazioni riscontrate. I controlli sulle mascherine sono stati effettuati, oltre che nei pubblici esercizi, sui mezzi di trasporto e nei mercati. Due le violazioni riscontrate, entrambe al mercato.