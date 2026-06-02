Controlli alla stazione: guidava un’auto rubata, denunciato

Circa 50 persone identificate, tre sanzioni per possesso di droga a uso personale e una denuncia per ricettazione: è il bilancio dei controlli straordinari effettuati nei giorni scorsi nell’area della stazione ferroviaria di Abbiategrasso.

Controlli straordinari alla stazione di Abbiategrasso

L’operazione è stata condotta congiuntamente dal Compartimento Polizia Ferroviaria Lombardia della Polizia di Stato e dalla Polizia Locale cittadina nell’ambito di un più ampio piano di prevenzione e controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati predatori, dello spaccio di sostanze stupefacenti e al rafforzamento della sicurezza urbana. I servizi si sono svolti in due distinte giornate e hanno interessato sia l’interno dello scalo ferroviario sia le aree esterne limitrofe, grazie a un’azione coordinata tra le due forze di polizia.

Il bilancio dei controlli

Nel corso delle verifiche sono state identificate circa 50 persone. Per tre di loro sono scattate sanzioni amministrative per possesso di sostanze stupefacenti destinate a uso personale. Un’altra persona è stata invece denunciata all’autorità giudiziaria per ricettazione dopo essere stata sorpresa alla guida di un veicolo risultato rubato. L’attività ha permesso di unire le competenze specifiche della Polizia Ferroviaria per quanto riguarda l’area dello scalo e quelle della Polizia Locale per il controllo delle zone urbane circostanti, aumentando così l’efficacia degli interventi.

I controlli proseguiranno

Le attività di presidio e controllo del territorio proseguiranno anche nelle prossime settimane con ulteriori servizi mirati nell’area della stazione ferroviaria, con l’obiettivo di prevenire e contrastare fenomeni di illegalità e aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini.

Nella foto di copertina: i controlli congiunti della Polizia Ferroviaria e della Polizia Locale alla stazione di Abbiategrasso