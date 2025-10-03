Un 42enne denunciato a piede libero e altre persone segnalate per uso personale di sostanze stupefacenti: questo l’esito dei controlli effettuati dai Carabinieri alla stazione dei Carabinieri di Rho.

Controlli alla stazione di Rho: denunciato un 42enne

Nel pomeriggio e nella serata di ieri, 2 ottobre, dalle ore 16 alle ore 22, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al controllo degli esercizi pubblici, della stazione della metropolitana e della stazione ferroviaria di Rho, i Carabinieri della Compagnia di Rho, unitamente a personale del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Milano e della Polizia Locale di Rho, hanno effettuato numerosi controlli che hanno portato a deferire in stato di libertà per porto d’armi ed oggetti atti ad offendere un marocchino 42enne, censurato, controllato in prossimità della stazione ferroviaria e, all’esito di perquisizione personale eseguita d’iniziativa, trovato in possesso di un coltello a serramanico.

Nel corso del servizio sono stati poi segnalati amministrativamente per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti 8 soggetti, di cui 7 italiani e uno straniero, trovati in possesso complessivamente di 13 gr. circa di hashish.

Sono stati poi controllati due esercizi pubblici, anche in tema di sicurezza alimentare, e complessivamente 28 soggetti, di cui 12 stranieri e 4 autoveicoli.