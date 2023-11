Controlli al mercato, stradali e nei locali notturni: le attività degli agenti di Nerviano e Pogliano

"In questi ultimi giorni è stata intensificata l’attività della Polizia Locale Nerviano-Pogliano": il comandante Stefano Palmeri ha fatto il punto sulle azioni degli agenti.

Controlli al mercato da parte della Polizia Locale

Sabato 28 ottobre 2023 sono stati svolti controlli di Polizia annonaria al mercato e in via Villoresi.

Nello specifico sono stati controllati 2 banchi al mercato: un banco non alimentari con posteggio fisso e un banco frutta, spuntista, ma anche due esercizi di vicinato non alimentare. Nei suddetti controlli non sono emerse irregolarità.

Tre servizi serali

Sono stati poi disposti 3 servizi serali, nelle serate di venerdì 27, sabato 28 e nella notte del 31 in occasione della festa di Halloween.

"Nella serata di venerdì sono stati sanzionati 5 veicoli in sosta irregolare davanti ad un locale notturno. Sempre in detta zona è stato fermato un motociclo che a seguito di controllo, il conducente è stato scoperto a circolare con patente falsa: nello specifico lo stesso era di nazionalità indiana, residente a Nerviano e con patente Ucraina. Gli Agenti del Nucleo Radiomobile attraverso i nuovi strumenti in dotazione sono riusciti a verificare che la patente Ucraina mancava dei sigilli di sicurezza propri di quello standard e alcuni erano palesemente contraffatti. Pertanto il conducente veniva denunciato e la patente sequestrata. E’ la seconda denuncia nel giro di pochi giorni. Invero, due settima fa circa, gli Agenti del Nucleo Operativo fermavano un veicolo sulla Statale del Sempione a Pogliano Milanese. Il conducente, di nazionalità serba, presentava una patente serba all’apparenza regolare ma che agli occhi attenti degli operanti non sfuggivano alcuni dettagli: passata all’esame della specifica strumentazione presentava le microscritture non chiare e differenti da quelle originali".

Controlli anche nei locali notturni

Nella serata di sabato 28 ottobre gli agenti del Nucleo Radiomobile effettuavano controlli di polizia stradale e controlli in due locali notturni a Pogliano e a Nerviano. A Nerviano venivano elevate 10 sanzioni per sosta irregolare nei pressi dell’ex meccanica. Sempre nel parco ex meccanica veniva sorpreso un ragazzo di Nerviano con 2 grammi di Marijuana che veniva segnalato alla prefettura quale consumatore di sostanze stupefacenti.

Nella serata di Halloween venivano controllati i locali notturni nei territori e nel centro di Nerviano, Pogliano e Parabiago, unitamente ad un equipaggio della Polizia Locale di Parabiago. A Parabiago veniva segnalato quale consumatore un ragazzo sorpreso con 3,5 grammi di Hashish nel Parco Corvini. A Nerviano venivano elevate 10 sanzione per sosta irregolare nei pressi dell’ex meccanica. A Pogliano venivano segnalati quali consumatori alla Prefettura tre ragazzi trovati in possesso di 2 grammi di Hashish e 3 grammi di Marijuana, controllati in Via Roma e in Piazza Repubblica. Ragazzi risultati residenti 2 a Cantù e uno a Nerviano.

Sono stati infine effettuati controlli antitruffa e di prevenzione dei reati contro il patrimonio nei pressi dei cimiteri dove domenica si è proceduto all’arresto della ragazza di etnia sinti trovata in auto vicino al cimitero di Garbatola unitamente ad altri connazionali tutti con precedenti per reati contro il patrimonio.