Controlli a tappeto sui treni durante le festività pasquali

Migliaia di persone identificate, arresti, sequestri di droga e anche due minori rintracciati: queste alcune della attività svolte sui dalla Polizia durante le festività pasquali.

Controlli sui treni durante le festività pasquali

La Polizia di Stato ha intensificato la propria attività di controllo all’interno delle principali stazioni lombarde e a bordo treno, per garantire la sicurezza dei viaggiatori e prevenire fenomeni delittuosi e di degrado durante le festività pasquali.

In particolare, gli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Lombardia sono stati impegnati in servizi di controllo del territorio, per evitare la commissione di reati soprattutto predatori, infatti i poliziotti hanno arrestato quattro persone e indagate 36 in stato di libertà.

Tutte le attività svolte

421 servizi di vigilanza negli scali ferroviari, 111 servizi scorta treni viaggiatori, 252 treni scortati, 47 servizi di pattuglia linee ferroviarie, 23 servizi antiborseggio, 2,5 grammi di eroina e 15,18 grammi di cocaina sequestrati, 2 minori rintracciati, 20 contravvenzioni per DPR 753/80 identificando in totale 10137 persone.