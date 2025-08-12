l'intervento dei carabinieri

Denuncia a piede libero per un 33enne egiziano trovato in possesso di droga ai fini di spaccio all'interno di un bar di Abbiategrasso.

Contrasto allo spaccio nel centro cittadino: denunciato un 33enne

Nel pomeriggio di alcuni giorni fa i Carabinieri della Stazione di Abbiategrasso hanno messo in atto un servizio mirato al contrasto del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle vie del centro.

L’attenzione dei militari è stata attirata da un 25enne residente a Vigevano, notato uscire frettolosamente da un bar e salire in auto. Fermato per un controllo, è stato trovato in possesso di 6 grammi di hashish, appena acquistati da un uomo presente all’interno del locale.

La perquisizione domiciliare dell'uomo

I Carabinieri hanno quindi esteso le verifiche all’interno del bar, individuando un 33enne di origini egiziane, domiciliato ad Abbiategrasso. Inizialmente trovato con del denaro contante, l’uomo è stato sottoposto a una perquisizione domiciliare: nell’abitazione, poco distante, sono stati sequestrati 65 grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento identico a quello in possesso del 25enne, 700 euro in contanti e una pistola a salve.

Il 33enne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Pavia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre al giovane consumatore è stata ritirata la patente e avviata la procedura per il monitoraggio sul consumo di droga.