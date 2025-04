Contrasto al fenomeno dell’abbandono di rifiuti in città

É sempre alta l’attenzione in città nel contrastare il fenomeno dei rifiuti abbandonati. Continua anche nel 2025 l’attività di monitoraggio e contrasto da parte dell’Amministrazione Comunale di Abbiategrasso grazie alle iniziative promosse dall’Assessore alla Sicurezza Chiara Bonomi.

Con le immagini delle video-trappole

La Polizia Locale, diretta dal Comandante Maria Malini, mediante la visione delle immagini relative alle video-trappole installate in diversi punti della città, già nel primo trimestre del 2025 ha proceduto a sanzionare, sotto il profilo amministrativo, dieci soggetti che si sono resi autori di altrettanti abbandoni di rifiuti non pericolosi nelle zone centrali e periferiche della città. Basti pensare che nel 2024, dal mese di agosto ,periodo d’installazione, al mese di dicembre, sono state 20 le sanzioni amministrative.

Nei giorni scorsi, gli Agenti del Comando di via Trento, durante l’ordinaria attività di monitoraggio e controllo del territorio intercettavano un autocarro che si era reso autore nel corso dei mesi di diversi abbandoni lungo le vie cittadine, di cui uno effettuato la sera precedente. Da un controllo approfondito su veicolo e conducente, gli operanti verificavano che fosse sprovvisto di Formulario Identificazione Rifiuto (FIR) ed anche dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali (condizione necessaria per trasportare rifiuti e smaltirli correttamente).

Veicolo sequestrato

Il veicolo veniva quindi sequestrato ai fini della confisca e il proprietario del mezzo veniva denunciato per abbandono e trasporto di rifiuti. Sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria altri due soggetti che abbandonavano rifiuti pericolosi in un parco cittadino. Due comunicazioni di reato, invece, venivano trasmesse alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia a carico di ignoti per abbandono di rifiuti pericolosi. Infine, è sottoposta a sequestro un’ex area industriale, di notevoli dimensioni, divenuta oramai da diverso tempo, luogo di deposito incontrollato di rifiuti di ogni genere e natura.