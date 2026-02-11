Più volte un addetto inviato dal comune è intervenuto per riarmare l’interruttore ma il problema si ripropone

Nelle ultime settimane, soprattutto durante i giorni di forte pioggia, si sono verificate a San Vittore Olona interruzioni di corrente nell’impianto elettrico che fornisce le vie Veneto/Magenta/piazza Italia/ Primo tratto via XXIV Maggio.

Continue interruzioni di corrente: verifica approfondita sull’impianto

Più volte un addetto inviato dal comune è intervenuto per riarmare l’interruttore ma il problema si ripropone ogni volta senza una risoluzione del guasto. “E’ necessaria una verifica più approfondita sull’impianto” ha affermato il sindaco Marco Zerboni.

M.A. Group la società che ha la convenzione con il comune ha programmato l’intervento nel corso della giornata di martedì 17 febbraio 2026. Pertanto è possibile che il disagio nelle zone interessate resterà per qualche giorno ancora.