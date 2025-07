Continua il contrasto al degrado in città

Sicurezza

Intervento della Polizia Locale per porre fine a disordini in strada

Nel primo pomeriggio di venerdì scorso una pattuglia della Polizia Locale di Abbiategrasso, interveniva in Via Cocini e poneva fine a degli schiamazzi e disordini in atto.

La zona, spesso oggetto di diverse segnalazioni da parte di cittadini per episodi di disturbo alla quiete pubblica, è costantemente attenzionata dagli agenti della dottoressa Maria Malini comandante della Polizia Locale e venerdì scorso , 11 luglio 2025 , durante un controllo di monitoraggio, nei pressi di un negozio alimentare, è stata accertata la presenza di cinque soggetti che, oltre ad aver “monopolizzato” il marciapiede con le numerose lattine di birra appena consumate, schiamazzavano e tenevano il volume della musica oltre il sopportabile.

Rimpatriato un egiziano irregolare

Quattro di loro, di origini sudamericane e regolari sul territorio, all’invito del personale della Polizia Locale di porre termine alla musica e di ripulire il marciapiede hanno obbedito all’invito, un quinto, di nazionalità egiziana risultava irregolare sul territorio italiano. Dai controlli effettuati, l’uomo ventiduenne risultava inoltre destinatario di un provvedimento di respingimento da parte del Questore e veniva quindi portato negli Uffici della Questura di Milano per il rimpatrio.

Rimane sempre alta da parte dell’Assessore alla Sicurezza di Abbiategrasso Chiara Bonomi e della Polizia Locale, l’attenzione alle aree sensibili della Città per l’accrescimento della sicurezza e la tranquillità di tutti i cittadini, un presidio del territorio sempre più evidente, che si amplia anche grazie al terzo turno, quello serale fino alle 24 , della Polizia Locale sul territorio due o tre sere a settimana.