Contagi in crescita, aumentano le quarantene a scuola. In otto giorni 73 nuovi contagi, 104 le persone attualmente positive, di cui 11 ricoverate, 11 dimesse, 82 al domicilio. 1023 (su 1107 contagiati) sono i guariti e non si registra nessun nuovo decesso. 4 le classi in quarantena alle De Amicis, 1 alle Baracca e 1 al Liceo Quasimodo. Lo annuncia il sindaco Chiara Calati.



“Sempre maggiore attenzione, alla luce della zona arancione, giustificata dall’aumento dei contagi – afferma – E’ d’obbligo il massimo rispetto delle regole, evitando assembramenti e amscherine abbassate. La situazione è sotto controllo, ma il trend è negativo”. Trend negativo

L’appello del sindaco di Magenta segue quelloa ccurato di alcuni colleghi, tra cui le prime cittadine di Robecco e Vittuone, allarmate per l’impennata di positivi.