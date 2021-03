Boom di contagi, il sindaco invoca la responsabilità. Accorato appello della prima cittadina robecchese, Fortunata Barni, che domenica 28 febbraio ha dovuto far presidiare l’alzaia da vigili e Guardie ambientali dopo gli assembramenti di sabato.

Boom di contagi, sabato assalto all’alzaia

Contagi in aumento, da 25 a 40 casi in un giorno, il sindaco Barni alza la soglia di allarme. “Rispettate le regole, indossate le mascherine. Troppa gente sull’alzaia, la zona gialla richiede buon senso; è spiacevole intervenire, ma serve prudenza a prescindere dai colori. Non è il colore che ci rende forti e sicuri, ma il senso di responsabilità di ognuno”.

Il sindaco invoca la responsabilità

“La campagna vaccinale è iniziata, speriamo proceda con solerzia: siamo responsabili, il Covid non risparmia. Confermo il divieto di utilizzo dei parchi pubblici, rispetatte le regole. Insieme ne usciremo vincitori. Altrimenti questa situazione si prolungherà a lungo”, ha aggiunto.