Si è trovato i ladri in casa, che l’hanno aggredito. Momenti di paura per Fabrizio Sberna, 64 anni, capogruppo della lista di minoranza Sanvittore SiCura (ed ex assessore alla Sicurezza a Cerro).

Consigliere si trova i ladri in casa e viene brutalmente aggredito

Era il tardo pomeriggio di martedì quando il politico stava rientrando nella sua casa di via Bixio, insieme al suo cane:

«Erano le 17.42 – ricorda Sberna, che fa parte anche della sezione di Saronno dell’Associazione nazionale paracadutisti d’Italia e dei Paracadutisti sportivi sempre di Saronno – Avevo capito cosa stava succedendo e ho chiamato il 112 due minuti dopo. Era buio in casa. Ho alzato gli occhi, guardato il corridoio e ho visto un uomo che stava per entrare in camera da letto. Ho notato poi la luce di una torcia. I malviventi erano in due, entrambi con passamontagna sul volto e i guanti. Il primo ha preso in mano il servo muto in ferro (appendiabiti) che c’era in camera mi ha colpito in faccia, mi ha preso sul collo, sulla mandibola e sulla spalla, lo ha utilizzato contro di me come se fosse una clava; poi lo ha usato come “scudo” per spingermi indietro. Io l’ho preso per il collo, cercando di togliergli il passamontagna. E qui è arrivato il secondo: mi ha rotto il servo muto addosso. Prima di scappare mi hanno dato due calci e calpestato».

I due, descritti da Sberna come «giovani, sui 20-30 anni, molto probabilmente italiani, molto prestanti fisicamente» erano entrati forzando una porta finestra.

Cosa hanno portato via i ladri

Il bottino? Tre fedi nuziali, braccialetti, collanine e degli orecchini. Sul caso stanno indagando i Carabinieri.

«Come sto? Ho riportato una contusione alla spalla sinistra e alla schiena, per fortuna niente di rotto, si parla di contusioni e dolori muscolari» dichiara Sberna, che così ritorna su qui momenti: «Non ragioni, cerchi di capire solo come fermarli, nel possibile».

E il capogruppo di Sanvittore SiCura lancia il suo appello: «Come c’era nel mio programma elettorale, è importante rafforzare la forza pubblica costituendo il Comando unico tra la Polizia Locale di San Vittore e quella di Cerro: in questo modo si avrebbe la possibilità di ampliare i turni, facendone fare tre. Il Controllo di vicinato? Ho un opinione negativa su questa iniziativa: spesso i vicini di casa non vedono e, se vedono, tacciono. Quello che occorre fare è recuperare il senso di comunità».